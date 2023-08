© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 33enne, con vari precedenti per furti e droga, è stato arrestato ad Alatri in provincia di Frosinone. L'uomo era sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali a seguito dei precedenti reati ma ha violato più volte gli obblighi imposti dalla restrizione. Per questo gli è stata revocata la misura ed è stato tradotto in carcere a Frosinone dai carabinieri della stazione di Alatri.(Rer)