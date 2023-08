Germania: cannabis, ministero Sanità propone campagna sui rischi insieme a legalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità della Germania, Karl Lauterbach, ha annunciato l'affiancamento di una campagna di “allerta” alla legalizzazione della cannabis proposta dal suo dicastero. Secondo il ministro, l'acquisto e il possesso di cannabis dovrebbero essere consentiti in futuro, anche se fortemente regolamentati. La legalizzazione della cannabis è stata a lungo nell'agenda del governo federale. Secondo la bozza del ministero della Sanità, i giovani saranno “scoraggiati” dal fare uso di cannabis attraverso una campagna sui rischi per la salute. Il ministro Lauterbach ha precisato che il cervello umano “è in fase di sviluppo” fino ai 25 anni e il consumo di cannabis potrebbe influire in modo negativo. Il disegno di legge prevede la possibilità di acquisto e possesso di un massimo di 25 grammi di cannabis dall'età di 18 anni. Sarà inoltre consentita la coltivazione in proprio di un massimo di tre piante di cannabis. (segue) (Geb)