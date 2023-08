Germania: cannabis, ministero Sanità propone campagna sui rischi insieme a legalizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge potrebbe essere presentato al governo federale a metà agosto per una prima approvazione prima del passaggio parlamentare e di quello presso il Consiglio federale. Il ministero della Sanità prevede che la legalizzazione della cannabis possa comportare un notevole sollievo per le forze dell'ordine, i tribunali e le carceri in termini di spesa. Secondo i conti del dicastero il risparmio sugli attuali costi arriverebbe fino a un miliardo di euro all’anno. Nello specifico, la bozza prevede un risparmio di 800 milioni di euro per le forze dell'ordine, 220 milioni di euro per i tribunali e 35 milioni di euro per le strutture penitenziarie. (Geb)