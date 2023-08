Banche: Ricchiuti (Fd'I), tassa extraprofitti di scopo redistribuita a famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le dichiarazioni allarmistiche di alcuni economisti o esponenti della opposizione che prefigurano un precedente pericoloso sulla tassazione degli extraprofitti alle banche, creando le premesse per eventuali prelievi anche sulle imprese laddove abbiano profitti superiori alle previsioni, è totalmente fuorviante e pretestuoso". Lo dichiara Lino Ricchiuti, viceresponsabile del Dipartimento Imprese e Mondi produttivi di Fratelli d'Italia. "Fratelli d'Italia è da sempre contraria ad ogni aumento di tasse. L'extraprofitto in questo caso - spiega - è stato creato non dalle leggi del mercato ma dalla Bce che ha stabilito per legge dei tassi al di fuori della legge naturale di domanda/offerta di denaro. Quindi ad una distorsione (tassi fissati da norme e non dal mercato) si risponde con una distorsione (tassa su profitti di origine parassitaria). Una tassa di scopo che sarà redistribuita a famiglie ed imprese", conclude Ricchiuti.(Rin)