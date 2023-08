Infrastrutture: Salvini, stiamo accelerando per Giubileo e Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- In nove mesi "abbiamo sbloccato molti cantieri: il 2025 è l'anno del Giubileo a Roma e stiamo accelerando sui cantieri rimasti indietro". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ai microfoni di “Radio anch’io” su Rai Radio1 ricordando anche nel 2026 le Olimpiadi invernali in Italia "che porteranno denaro, turisti e attenzione nel nostro Paese". "Stiamo accelerando sulle ferrovie" e "alla fine di questi quattro anni come opere pubbliche avremo una rivoluzione industriale in maniera positiva", ha aggiunto. (Rin)