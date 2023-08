Slovenia: alluvioni, premier slovacco annuncia invio di 4 escavatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia invierà degli escavatori in Slovenia per aiutare a il Paese balcanico a fronteggiare gli effetti delle inondazioni in atto dalla scorsa settimana. Lo ha dichiarato il primo ministro slovacco Ludovit Odor su X (ex Twitter). "Stiamo inviando quattro escavatori cingolati e sei operatori in Slovenia per fornire soccorso dopo la devastante alluvione", ha scritto Odor. Il premier ha affermato che la Slovacchia è pronta a fornire tutta l'assistenza necessaria alla Slovenia e ha spiegato di essere in stretto contatto con le autorità di Lubiana. (Vap)