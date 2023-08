Regioni: Corte Conti, bilanci nel segno della moderazione della spesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impatto dei trasferimenti erariali emergenziali – sottolinea la Corte -, ancora di segno positivo, incide, tuttavia, sulla composizione delle entrate riducendo i livelli di autonomia finanziaria. L'insieme complessivo degli impegni di spesa è cresciuto dai circa 209 miliardi del 2019 ai 225,4 del 2021, ma la spesa in conto capitale è in lieve riduzione nel triennio 2019-2021. Al netto della sanità, gli impegni di spesa sono scesi, nel 2021, a 85,5 miliardi di euro, tornando in linea con il livello del periodo pre-pandemico. Sono in aumento rispetto al 2019 gli impegni di spesa corrente pro capite riferiti alle Rso, mediamente pari a 2.616 euro. Dalla ricognizione dei documenti di programmazione economica e finanziaria delle Regioni emerge un generale miglioramento degli strumenti di monitoraggio dei risultati in termini di efficienza ed efficacia, sulla base degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. In tale contesto sono stati esaminati anche gli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (Bes) elaborati dall'Istat e introdotti, nel 2016, nella legge di contabilità e finanza pubblica. (segue) (Com)