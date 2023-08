Regioni: Corte Conti, bilanci nel segno della moderazione della spesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella composizione della spesa corrente - prosegue la Corte - incidono maggiormente gli oltre 130 miliardi di spesa per la missione 13 (Salute), costituiti in gran parte da trasferimenti alle aziende per il Servizio sanitario. La spesa sanitaria ha riportato, nel 2020, un maggiore incremento nelle Regioni a statuto ordinario rispetto a quelle a statuto speciale, con una dinamica che si inverte nel 2021. Per la valutazione – conclude la Corte - dell'effettiva gestione dei servizi sanitari, sono stati esaminati i Livelli essenziali di assistenza 2021 su base regionale, non solo nella loro componente "core", ma anche negli altri indicatori. Una valutazione di efficienza può essere ricavata, osserva la magistratura contabile, comparando la spesa pro capite per le tre aree dei Lea (prevenzione, distrettuale, ospedaliera) con il punteggio registrato da ciascuna Regione. (Com)