India: minacce informatiche, ministero Difesa dismetterà Microsoft e adotterà sistema operativo nazionale

- Il ministero della Difesa dell'India ha deciso di dismettere almeno in parte il sistema operativo Microsoft dalle sue reti informatiche, e di adottare al suo posto un'alternativa nazionale, Maya OS. Lo riferiscono fonti della Difesa citate dai media di quel Paese, secondo cui il ministero intende ridurre così la vulnerabilità delle sue reti a virus e attacchi informatici. Secondo le anticipazioni, la transizione al nuovo sistema operativo inizierà in via sperimentale su alcuni terminali già il 15 agosto. Nuova Delhi ritiene che Maya OS, basato su una piattaforma open source, contribuirà a rafforzare la sicurezza delle reti informatiche della Difesa. Il nuovo sistema operativo è stato sviluppato in appena sei mesi da una agenzia governativa, ed è stato appositamente dotato di "caratteristiche di sicurezza aggiuntive per la rilevazione e la protezione degli endpoint". Per il momento la Marina militare indiana ha deciso di adottare il nuovo sistema operativo, mentre Esercito e Forza aerea sono ancora impegnati a valutare la transizione. L'India ha intensificato gli sforzi tesi a proteggere le sue reti informatiche sensibili dopo che una indagine ha rivelato un attacco attribuito ad hacker cinesi contro i sistemi dell'All India Institute of Medical Sciences di Nuova Delhi a novembre dello scorso anno. (Inn)