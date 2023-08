Spagna: per Ferragosto atteso tasso occupazione turistica del 93 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Ferragosto il tasso medio di occupazione turistica in Spagna è già del 93 per cento nonostante i prezzi siano aumentati del 14,6 per cento rispetto allo scorso anno. E' quanto emerge dai dati del portale turistico Booking consultati dal quotidiano "El Mundo". L'anno scorso i viaggiatori pagavano in media 135 euro a notte, mentre quest'anno pagheranno 158 euro. La regione di Murcia è la comunità autonoma in cima alla lista di quelle che hanno aumentato maggiormente i prezzi. Pernottare nel 2022 costava in media 110 euro e quest'anno costa 147 euro, il che significa che un aumento dei prezzi del 33,6 per cento. La Cantabria è la seconda regione più cara del 28,4 per cento rispetto al 2022. Al terzo posto c'è la Castiglia La Mancia che ha registrato un aumento del 19 per cento. Le Isole Baleari, al contrario, sono l'unica regione che è scesa di prezzo (-29,5 per cento). (Spm)