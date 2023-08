Algeria: delegazione economica attesa al Brics business forum di Johannesburg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione economica algerina di alto livello si recherà al Sandton Convention Center di Johannesburg per partecipare al Brics business forum in programma il 22 e il 24 agosto. Secondo il quotidiano algerino “Echorouk”, gli operatori economici algerini incontreranno gli omologhi dei paesi del gruppo Brics, che include i cinque Paesi emergenti Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, per stringere partenariati e accordi in vari settori. In particolare, la delegazione nordafricana presenterà le opportunità economiche offerte dall'Algeria e discuterà di nuove collaborazioni con Cina e Russia, tradizionali partner economici dell'Algeria, oltre che con il Sudafrica, che vanta ottimi rapporti diplomatici con l’Algeria. Con l’India, prosegue il giornale algerino, si parlerà in particolare della cooperazione nel campo dell'industria farmaceutica, petrolchimica e della trasformazione. Lo sviluppo della partnership economica con il Brasile rappresenta una sfida, data mancanza di accordi d'affari tra le due parti. (Ala)