Imprese: trasporto elicotteristico privato, Leonardo annuncia nuovi contratti in America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante le cerimonie ufficiali della rassegna Labace 2023 (San Paolo, Brasile 8-10 agosto) Leonardo annuncia nuovi contratti in America Latina confermandosi leader del mercato del trasporto elicotteristico privato: accordo di Distribuzione con Gruppomodena S.A. per il mercato civile in Uruguay e Argentina e ordine per due elicotteri AW119Kx; contratto per un AW109 GrandNew con un operatore privato brasiliano. Gruppomodena S.A., si legge in una nota, è diventato distributore ufficiale per i modelli di elicottero di Leonardo AW119Kx, AW109, AW169 e AW139 nel mercato civile in Uruguay e Argentina e ha firmato inoltre un contratto per due monomotori leggeri AW119Kx. Uno dei maggior player nel campo dei servizi elicotteristici in America Latina, Gruppomodena S.A. opera da tempo elicotteri AW109 e AW139 per diverse applicazioni quali trasporto passeggeri, trasporto offshore a supporto dell’industria energetica e compiti di soccorso ed è inoltre un centro di assistenza tecnica autorizzato per il mercato di riferimento. Inoltre, durante il salone un operatore privato brasiliano ha ordinato un bimotore leggero AW109 GrandNew. Tutti gli elicotteri ordinati a LABACE saranno dotati di interni VIP personalizzati e saranno impiegati per compiti di trasporto privato e corporate nelle relative aree geografiche. (segue) (Com)