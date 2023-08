Imprese: trasporto elicotteristico privato, Leonardo annuncia nuovi contratti in America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A LABACE il distributore brasiliano dell’elicottero monomotore di nuova generazione AW09 di Leonardo, Gualter Helicopters (Aero Service Representação), ha firmato contratti per tre unità per trasporto executive con altrettanti operatori privati nel paese. Questi ultimi successi per l’AW09 in Brasile sono stati raggiunti dopo appena due mesi dalla firma dell’accordo di distribuzione tra Leonardo e Gualter Helicopters, che aveva precedentemente firmato contratti preliminari per 20 unità a marzo, dando ulteriore prova del forte interesse del mercato verso il nuovo modello di elicottero. Acquisito tre anni fa da Leonardo, il programma AW09 si inserisce alla perfezione nella sua gamma prodotti, introducendo un design totalmente nuovo in grado di sostenere nel lungo periodo la competitività dell’azienda nel segmento di mercato dei monomotore. (segue) (Com)