Imprese: trasporto elicotteristico privato, Leonardo annuncia nuovi contratti in America Latina (3)

- Con una quota del 45 per cento negli ultimi dieci anni, Leonardo è leader mondiale nel mercato degli elicotteri bimotore dedicati al trasporto VIP/corporate, per applicazioni comprendenti trasporto privato, charter e governativo, grazie alla gamma prodotti più ampia e moderna. Sono oltre 900 gli elicotteri VIP/corporate di Leonardo in servizio nel mondo oggi, il 25 per cento dei quali basati in America Latina. Leonardo beneficia inoltre del brand Agusta per le sue nuove iniziative nel mercato VIP, un marchio che riassume efficacemente la combinazione unica di tecnologia all’avanguardia, confort e stile italiano e le migliori prestazioni della categoria, tutti aspetti ampiamente riconosciuti nel mercato di riferimento, in grado di offrire servizi e un’esperienza di volo esclusivi. Inoltre, gli operatori della regione sono supportati dal nuovo Centro Logistico di Itapevi (San Paolo) la cui realizzazione ha consentito di accrescere ancora il livello di qualità dell’assistenza tecnica sul territorio negli ultimi due anni, con la possibilità di ulteriore espansione in futuro. (Com)