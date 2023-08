Cina: economia scivola in deflazione a luglio per la prima volta da due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha registrato a luglio un calo dell'indice dei prezzi al consumo dello 0,3 per cento, scivolando in una fase di deflazione per la prima volta da febbraio 2021. Lo certificano i dati dell'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs), secondo cui a luglio sono calati anche i prezzi alla produzione: meno 4,4 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La fase deflattiva potrebbe avere breve durata, dal momento che nel Paese aumentano le pressioni per una intensificazione delle misure di supporto fiscale e monetario; ciononostante, gli ultimi dati relativi all'andamento dei prezzi confermano la situazione di difficoltà strutturale affrontata dalla seconda economia asiatica, alle prese con una decelerazione della produzione industriale e dei flussi commerciali. (segue) (Cip)