Cina: economia scivola in deflazione a luglio per la prima volta da due anni (3)

- L’attività manifatturiera della Cina è diminuita per il quarto mese consecutivo a luglio, offuscando le prospettive di crescita per il terzo trimestre. Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, l’indice dei responsabili degli acquisti nel settore manifatturiero (Pmi) si è attestato a 49,3 punti a luglio, rimanendo al di sotto della soglia dei 50 punti che separa l’espansione dalla contrazione. Contestualmente, l’indice dei responsabili degli acquisti non manifatturiero, che include i sottoindici che monitorano l’andamento dei servizi e dell’edilizia, è passato da 53,2 punti a giugno a 51,5 punti a luglio. “Il forte calo dell’attività edilizia è un segno preoccupante di una potenziale spirale mortale nel settore immobiliare”, ha affermato Xu Tianchen, economista presso la società di analisi e ricerca britannica Economist Intelligence Unit. (segue) (Cip)