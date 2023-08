Cina: economia scivola in deflazione a luglio per la prima volta da due anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yuan Da, della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc), ha affermato la scorsa settimana che l'economia della Cina manterrà una tendenza “stabile e positiva” nel secondo semestre. Il funzionario ha menzionato i “cambiamenti positivi” registrati in vari indicatori economici a luglio, come la rapida crescita della produzione energetica e l’incremento su base mensile dell’Indice dei responsabili degli acquisti (Pmi) nel settore manifatturiero. Nei prossimi mesi la Commissione intende attuare misure per espandere la domanda interna, promuovere l’autosufficienza tecnologica, ampliare l’apertura del mercato e migliorare i mezzi di sussistenza della popolazione disinnescando i principali fattori di rischio. In particolare, saranno compiuti sforzi per incentivare l’acquisto di autovetture e gli investimenti privati, oltre che per soddisfare la domanda abitativa della popolazione. Le piccole imprese riceveranno un maggiore sostegno fiscale e finanziario, così come sarà intensificato l’aggiornamento delle industrie. (Cip)