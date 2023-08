Algeria: capo di Stato maggiore, “pronti a rispondere a qualsiasi minaccia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito nazionale popolare (Anp) algerino è pronto a "rispondere a qualsiasi minaccia che possa minare la sicurezza e l'integrità” del Paese nordafricano. Lo ha detto il capo di Stato maggiore delle Forze armate, Said Chengriha, durante una visita allo stabilimento di ristrutturazione e manutenzione di armi e sistemi elettronici del Primo distretto militare. "Vorrei sottolineare che saremo sempre pronti a rispondere a qualsiasi minaccia che possa compromettere la sicurezza e l'integrità del nostro Paese, indipendentemente dalla sua natura e portata, perché tale è la responsabilità di salvaguardare l'eredità dei valorosi martiri e per garantire il futuro delle generazioni future", ha detto Chengriha, citato dal quotidiano “El Moudjahid”. “La nostra strategia tiene conto delle complicazioni e dei contesti di sicurezza su scala globale e regionale, in particolare minacce croniche e multiformi che sono notevolmente aumentate negli ultimi anni, come il terrorismo, la criminalità organizzata transfrontaliera, il contrabbando e il traffico di stupefacenti", ha spiegato il generale algerino. (Ala)