Romania: annullato l’accordo con Naval Group per ammodernare la marina militare

- Il ministero della Difesa della Romania ha annunciato l’annullamento dell’accordo per l'acquisto di quattro navi da guerra dalla società francese Naval Group. A motivare la decisione i ritardi riscontrati da Naval Group e dal suo partner romeno Santierul Naval Constanta nel rispetto della scadenza per la firma del contratto. Naval Group nel 2019, in collaborazione con Santierul Naval Constanta, si era aggiudicata l’appalto da 1,2 miliardi di euro per costruire quattro corvette Gowind per la marina militare della Romania e ammodernare altre due fregate. La sigla del contratto è stata frenata prima da contestazioni legali e poi dal mancato raggiungimento di un'intesa tra le due società sull'aumento dei costi. L’annullamento del contratto con Naval Group comporterà un riavvio dal principio della gara d’appalto cui parteciperanno, oltre a Naval Group, l’olandese Damen e Fincantieri. La marina è considerata la forza armata meno modernizzata del comparto militare della Romania. Quest’anno il governo di Bucarest ha aumentato le spese per la difesa al 2,5 per cento del Pil, una misura che risponde ai parametri richiesti in quanto Stato membro della Nato ma che rappresenta anche una risposta all'invasione russa dell'Ucraina.(Rob)