Libano: partito Corrente patriottica libera, fase critica nel dialogo con Hezbollah

- Il dialogo politico tra la Corrente patriottica libera (Cpl), partito a maggioranza cristiano maronita, fondato dall’ex presidente del Libano, Michel Aoun, e il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah è giunto in una fase critica, che potrebbe rivelarsi cruciale, non solo per “costruire la Repubblica”, ma anche per portare il Paese dei cedri alle elezioni presidenziali. Lo ha dichiarato il presidente della Cpl, Gebran Bassil, secondo quanto riferisce il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Asharq al Awsat”, citando “fonti interne alla Cpl”. “Non è possibile eleggere un presidente della Repubblica se non mediante un accordo”, ha aggiunto Bassil, “noi contiamo sul dialogo interno al Libano”. Tali dichiarazioni sono giunte nel contesto della rottura tra Hezbollah e Cpl, dovuta al fatto che il movimento sciita ha recentemente accusato Bassil di opporsi troppo categoricamente alla candidatura di Sleiman Frangieh, esponente maronita a capo del movimento filo-siriano Marada, sostenuto da Hezbollah e dal movimento Amal, suo alleato (con il quale forma il cosiddetto “tandem sciita”).(Lib)