Serbia: Vucic, l'Expo 2027 a Belgrado cambia i nostri piani statali

- Ospitare la mostra internazionale specializzata Expo 2027 a Belgrado farà cambiare quasi completamente i piani statali che erano previsti finora per la Serbia. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, nel discorso alla nazione di ieri, ripreso dalla stampa locale. Vucic ha dichiarato che secondo una prima stima tutti i progetti legati alla mostra specializzata Expo 2027 varranno "12 miliardi di euro" e che tutti i progetti "dovranno essere terminati entro il primo dicembre del 2026". "Lo stadio nazionale di calcio deve essere terminato entro l'autunno del 2026, così come tutte le strutture per la mostra internazionale", ha sottolineato il presidente, aggiungendo che per la costruzione di tutto ciò servirà una "Lex specialis", anche se, ha detto, "l'espropriazione avverrà secondo le leggi vigenti". "Questo significherà un enorme salto di qualità per l'economia e le condizioni economiche del nostro Paese allo stesso modo del contributo che darà Stellantis a Kragujevac l'anno prossimo quando inizierà a produrre", ha detto il presidente serbo. (segue) (Seb)