Serbia: Vucic, l'Expo 2027 a Belgrado cambia i nostri piani statali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato serbo ha quindi annunciato "l'apertura della stazione ferroviaria di Prokop nell'ottobre di quest'anno", della "nuova stazione degli autobus nel 2025" e la costruzione di "un nuovo ponte sul fiume Sava". Vucic ha in seguito affermato di sperare che la prima linea della metropolitana di Belgrado "venga completata entro la fine del 2028" e ha aggiunto che nel prossimo biennio saranno costruite "12 stazioni fluviali sul Danubio, la prima delle quali sarà aperta a settembre a Zemun, oltre al varo di un servizio di taxi fluviale". Sempre nell'ambito della mostra internazionale il presidente serbo ha infine aggiunto che saranno ricostruite "in 28 città le facciate di 100 palazzi in media". (Seb)