- Cielo velato in pianura ed Appennino con tendenza alla diminuzione della copertura fino a cielo sereno o poco nuvoloso in serata; su Alpi e Prealpi nuvoloso per addensamenti che tenderanno a diventare meno compatti in serata. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in lieve aumento, in pianura minime tra 14 e 20 °C, massime tra 27 e 33 °C. (Rem)