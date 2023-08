Brasile-Francia: Macron ringrazia Lula per rilancio Organizzazione cooperazione amazzonica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È urgente fermare, una volta per tutte, la deforestazione. Diversi impegni sono già stati presi: alla Cop di Glasgow nel 2021 ci siamo impegnati a sradicare la deforestazione entro il 2030, a Montreal nel 2022 ci siamo impegnati a proteggere il 30 per cento della superficie terrestre e marina. Ora, dobbiamo tradurre questi obiettivi in azioni concrete", ha aggiunto il presidente francese. "Per questo ringrazio il Brasile e il presidente Lula per aver organizzato l'importante Vertice contro la deforestazione in Amazzonia che inizia oggi (ieri) a Belém, e al quale partecipano gli Stati della regione e alcuni dei partner più impegnati, tra cui la Francia. Il nostro Paese è stato un fattore trainante per la storica decisione dell'Unione Europea di non contribuire più all'importazione di prodotti legati alla deforestazione". (segue) (Frp)