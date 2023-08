Brasile: Paesi amazzonici approvano Dichiarazione di Belem in difesa della foresta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi amazzonici hanno adottato una nuova e ambiziosa agenda comune di cooperazione a difesa della foresta pluviale e delle comunità che la abitano. I nuovi obiettivi sono contenuti nella Dichiarazione di Belem, firmata dagli 8 Paesi membri dell'Organizzazione del trattato della cooperazione amazonica (Acto), al termine della IV Assemblea dell'organismo svoltasi a Belem, nello stato di Parà, in Brasile. Tra i punti principali della Dichiarazione, i Paesi parte del Trattato si impegnano per "l'adozione di principi trasversali della protezione e promozione dei diritti umani, partecipazione attiva e promozione dei diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali e tradizionali, oltre che nella lotta contro ogni forma di discriminazione basata su un approccio interculturale e intergenerazionale". Nella consapevolezza dell'urgenza e della necessità di una cooperazione regionale per evitare il punto di non ritorno ambientale in Amazzonia, i Paesi si impegnano nel lancio "dell'Alleanza amazzonica per combattere la deforestazione, basata su obiettivi nazionali, come la deforestazione zero entro il 2030 in Brasile, rafforzando l'applicazione delle leggi forestali". (segue) (Brb)