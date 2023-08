Usa-Bulgaria: Blinken a colloqui con l'omologa Gabriel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con la ministra degli Esteri della Bulgaria, Mariya Gabriel, congratulandosi per la sua recente nomina a ministra e discutendo la prosecuzione dell'assistenza alle esigenze di sicurezza dell'Ucraina. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato, secondo cui i due funzionari hanno discusso anche gli sforzi per la transizione a fonti energetiche pulite e per il rafforzamento delle catene di fornitura. I ministri hanno concordato riguardo l'importanza di un allargamento dell'Unione europea per assicurare la prosperità e la stabilità nella regione. (Was)