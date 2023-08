Brasile-Emirati Arabi: ministro Energia incontra delegazione emiratina, focus su gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato un incontro molto produttivo. I rappresentanti degli Emirati Arabi Uniti hanno mostrato grande interesse a investire nell'aumento della fornitura di gas naturale e nel trasporto e distribuzione del gas. Capiscono che aiutare lo sviluppo dell'industria del gas naturale in Brasile è un contributo strategico e ha un ruolo molto rilevante nella transizione energetica data la bassa impronta di carbonio", ha affermato Silveira. Durante l'incontro sono state affrontate anche le azioni relative alla transizione energetica e il ruolo del settore petrolifero e del gas nell'ambito della soluzione delle iniziative per la de-carbonizzazione. Sono state inoltre evidenziate le partnership necessarie per l'implementazione dell'energia rinnovabile, compresa la generazione di idrogeno a basse emissioni di carbonio. (segue) (Brb)