Brasile-Emirati Arabi: ministro Energia incontra delegazione emiratina, focus su gas (3)

- Per Alexandre Silveira, il settore è decisivo anche nella produzione di fertilizzanti. "È la seconda volta che riceviamo rappresentanti dagli Emirati Arabi Uniti. Per il Brasile è molto importante sviluppare il settore del petrolio e del gas naturale insieme all'industria dei fertilizzanti, dato il potenziale brasiliano, potendo così espandere la produzione alimentare per il nostro Paese e per il mondo. Continueremo a lavorare per attrarre investimenti, dando fiducia agli investitori, che hanno ampliato le possibilità, visto che ora si parla di gas naturale", ha affermato. Secondo il ministro, il secondo semestre sarà decisivo, visto che il Congresso Nazionale avrà diversi dibattiti sui disegni di legge legati alla transizione energetica. (Brb)