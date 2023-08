Pakistan: ex premier Khan interdetto dalla politica per cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l'ex primo ministro e leader del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) Imran Khan è stato interdetto dalla politica per un periodo di cinque anni, pochi giorni dopo il suo arresto e una condanna a tre anni di reclusione per corruzione. Il provvedimento di interdizione dalla politica è stato annunciato nella serata di ieri dalla commissione elettorale pakistana: Khan, che ha già presentato un ricorso contro la condanna a suo carico, non potrà più essere un parlamentare. Secondo i media locali, la prima udienza del ricorso potrebbe tenersi già nella giornata odierna. Uno dei consulenti di Khan, Sayed Bukhari, ha definito la decisione della commissione elettorale "prematura", e ha accusato il governo pakistano di "voler eliminare Khan dal panorama politico del Paese". (segue) (Inn)