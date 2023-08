Filippine-Cina: Austin, Usa pronti a difendere imbarcazioni di Manila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni la Cina ha intimato più volte alle Filippine di rimuovere il relitto arenato presso l'atollo di Ayungin (Secondo Shoal), nelle isole Spratly, utilizzato per anni da Manila come avamposto militare in acque contese. La richiesta di Pechino giunge in apparente risposta all'incidente verificatosi in quelle acque lo scorso fine settimana, quando navi della Guardia costiera cinese hanno utilizzato cannoni ad acqua contro imbarcazioni filippine che trasportavano rifornimenti verso l'avamposto. Pechino aveva già commentato l'incidente sollecitando Manila a non inviare imbarcazioni nelle acque rivendicate dalla Cina, e a non trasportare "materiali da costruzione usati per riparazioni e rinforzi su larga scala" del relitto, deliberatamente arenato dalle Filippine in quel tratto di mare conteso nel 1999 per rivendicare la sovranità sull'atollo vicino. (segue) (Fim)