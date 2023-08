Filippine-Cina: Austin, Usa pronti a difendere imbarcazioni di Manila (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr, ha annunciato lunedì che Manila ha convocato l'ambasciatore cinese nel Paese, Huang Xilian, per presentare una protesta formale dopo l'incidente verificatosi nel fine settimana. "Il nostro ministro degli Esteri ha convocato oggi l'ambasciatore Huang e gli ha consegnato una nota che include foto e video di quanto accaduto. Stiamo aspettando una risposta", ha dichiarato Marcos. Il consigliere per la sicurezza nazionale filippino, Jonathan Malaya, ha dichiarato che le Filippine "non abbandoneranno mai l'atollo di Ayungin", parte delle isole contese dove Manila mantiene un presidio militare. Le Filippine hanno accusato ieri la Guardia costiera cinese d'aver fatto uso di un cannone ad acqua e aver effettuato "manovre pericolose" contro imbarcazioni filippine. "La Guardia costiera delle Filippine (Pcg) condanna con forza le manovre pericolose della Guardia costiera cinese e l'utilizzo illegale do cannoni ad acqua contro imbarcazioni della Pcg", afferma una nota pubblicata sul profilo Facebook ufficiale della Guardia costiera filippina. L'incidente avrebbe coinvolto imbarcazioni che trasportavano rifornimenti al presidio militare di Manila nell'atollo di Ayungin, parte delle isole Spratly contese dai due Paesi. (segue) (Fim)