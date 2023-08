Trasporti: estranei in galleria, interrotta dalle 19 la linea Alta velocità Bologna-Firenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle ore 19 di oggi è interrotta la circolazione sulla linea ad Alta velocità tra Bologna e Firenze per controlli da parte delle Forze dell’ordine tra le località di Idice e San Pellegrino, in seguito alla segnalazione della presenza di estranei in galleria. Lo si apprende dal sito di Rete ferroviaria italiana. Secondo quanto chiarito sia i treni della linea ad Alta velocità che gli Intercity potranno registrare ritardi, così come gli stessi treni Alta velocità potranno subire limitazioni di percorso. (Rin)