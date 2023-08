© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere speciale per la politica estera della presidenza della Repubblica, Celso Amorim si recherà a l'Avana, Cuba, per la ripresa delle relazioni diplomatiche con il Paese caraibico. Lo riferisce il quotidiano "Poder 360", secondo cui il viaggio è previsto per il 15 agosto. Amorim dovrebbe rimanere nel paese per cinque giorni. (Brb)