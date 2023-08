Usa: il signore della droga colombiano "Otoniel" condannato a 45 anni di reclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie statunitensi hanno condannato a 45 anni di reclusione il noto signore della droga colombiano Dario Antonio Usuga David, meglio noto come "Otoniel", "per la continua conduzione di attività criminali nella veste di leader dell'organizzazione paramilitare e narcotrafficante multimiliardario nota come Clan del Golfo". Lo ha annunciato tramite una nota il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland. "Otoniel ha guidato una delle organizzazioni dedite al traffico di cocaina più grandi del mondo", ricorda la nota, aggiungendo che sotto la guida del narcotrafficante il Clan del Golfo ha esportato enormi quantitativi di droga negli Usa, oltre a ordinare "la spietata esecuzione di funzionari di polizia, militari e civili colombiani". La sentenza - prosegue la nota del procuratore generale - invia un chiaro messaggio in merito alla determinazione delle autorità statunitensi a "trovare e consegnare alla giustizia le letali organizzazioni dedite al narcotraffico (...) ovunque si trovino". In una seconda nota, l'ufficio del procuratore generale per il distretto orientale di New York afferma che Otoniel è stato condannato a 45 anni di reclusione anche per cospirazione legata al traffico marittimo di sostanze stupefacenti, e a 45 anni per l'importazione di narcotici; la sentenza prevede inoltre il pagamento di 216 milioni di dollari sotto forma di sequestri di beni. (Was)