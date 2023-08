Ucraina: "Cnn", dai funzionari occidentali valutazioni "sempre più scoraggianti" sull'andamento dell'offensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa due mesi dopo l'inizio dell'offensiva delle forze ucraine tesa a riconquistare i territori meridionali del Paese occupati dalla Russia, i funzionari occidentali formulano valutazioni "sempre più scoraggianti" in merito alla capacità di Kiev di liberare porzioni significative del territorio perduto. Lo scrive l'emittente televisiva "Cnn", che cita quattro funzionari occidentali a conoscenza "delle più recenti informazioni d'intelligence". Una delle fonti - un funzionario diplomatico anonimo - ha dichiarato all'emittente televisiva che gli ucraini "tenteranno ancora per qualche settimana di verificare se ci sia una possibilità di compiere qualche progresso. Ma la possibilità di conseguire progressi che muterebbero l'equilibrio di questo conflitto credo sia estremamente, fortemente esigua", ha dichiarato il funzionario. "I nostri rapporti sono scoraggianti. Ci ricordano costantemente le difficoltà che (gli ucraini) affrontano", ha confermato all'emittente televisiva il deputato democratico dell'Illinois Mike Quigley, reduce da una recente visita in Europa, dove ha incontrato comandanti Usa incaricati dell'addestramento dei reparti corazzati ucraini. "Questo è il frangente più difficile della guerra". (segue) (Was)