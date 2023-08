Ucraina: "Cnn", dai funzionari occidentali valutazioni "sempre più scoraggianti" sull'andamento dell'offensiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le difficoltà affrontate dagli ucraini sono ormai note: campi minati estesi e fittissimi, molteplici linee di difesa fortificate e bombardamenti dell'artiglieria e dell'aviazione russe, cui si sommano gli attacchi dei droni suicidi, apparentemente intensificatisi nelle ultime settimane, forse per ovviare a una minor disponibilità di proiettili d'artiglieria scontata anche dai russi. La "Cnn" scrive che nel tentativo di superare queste linee difensive, i reparti ucraini - a cominciare da quelli addestrati ed equipaggiati dall'Occidente - hanno subito "perdite impressionanti". Una delle fonti anonime citate dall'emittente televisiva ammette che a Zaporizhzhia e nel Donetsk occidentale i Russi "dispongono di una serie di linee difensive, e (le forze ucraine) non hanno superato neanche la prima. Anche se continuassero a combattere per le prossime settimane, non sono stati in grado di conseguire alcuno sfondamento nelle ultime sette, otto settimane. Che probabilità esiste che all'improvviso, con forze esauste, possano ottenere risultati differenti? Le condizioni sono troppo difficili". Anche un "alto ufficiale" statunitense riconosce le difficoltà oggettive scontate dalle forze ucraine, ma non esclude la possibilità di una svolta: "Riconosciamo tutti che le cose proseguono più difficilmente e lentamente di quanto vorremmo (...), ma crediamo ancora che ci siano il tempo e lo spazio perché (gli ucraini) possano conseguire progressi". (Was)