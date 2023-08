Usa: Ohio boccia proposta di emendamento su leggi popolari, vittoria per il fronte pro-aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori dell'Ohio hanno bocciato la "Questione 1", un emendamento proposto dai Repubblicani che avrebbe reso significativamente più difficile emendare la costituzione statale e avrebbe inasprito significativamente i requisiti per la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare. Il voto presentava implicazioni immediate per una proposta di legge a tutela del diritto all'interruzione della gravidanza presentata dalle associazioni pro-aborto, che hanno raccolto 700mila firme, e che potrebbe essere votata nello Stato il prossimo novembre. Se la "Questione 1" fosse stata approvata, la soglia per la presentazione proposte di iniziativa popolare sarebbe aumentata al 5 per cento dei partecipanti alla precedente elezione governatoriale, mentre emendare la costituzione statale avrebbe richiesto il voto favorevole del 60 per cento degli elettori in un referendum confermativo. (Was)