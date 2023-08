Usa-Vietnam: Biden in visita ad Hanoi "a breve" per rafforzare legami bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che si recherà presto in visita nel Vietnam per rafforzare i legami tra i due Paesi, e contribuire così a contenere la crescente influenza della Cina nell'Indo-Pacifico. "Andrò in Vietnam a breve. Il Vietnam vuole cambiare le relazioni e diventare un partner", ha dichiarato il presidente Usa nel corso di un evento per i finanziatori del Partito democratico ad Albuquerque, nel New Mexico. Biden ha aggiunto che altri Paesi sono intenzionati a intensificare le relazioni con Washington, e ha fatto riferimento a un vertice trilaterale coi leader di Giappone e Corea del Sud che l'inquilino della Casa Bianca ha in programma la prossima settimana a Camp David. "Ci troviamo in una situazione nella quale tutti questi cambiamenti si verificano nel mondo, e abbiamo un'opportunità di essere intelligenti, di cambiare la dinamica", ha dichiarato Biden. (Was)