Brasile-Francia: Macron ringrazia Lula per rilancio Organizzazione cooperazione amazzonica

- E' necessario combattere i "flagelli" che colpiscono la regione amazzonica come la deforestazione, l'inquinamento e l'estrazione illegale, così come è cruciale difendere le popolazioni che vivono "nella foresta". Lo ha scritto su Twitter il presidente della Francia, Emmanuel Macron, elogiando l'iniziativa del capo dello stato brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, di rilanciare l'Organizzazione del trattato della cooperazione amazonica (Acto), riunita ieri a Belem, nello stato di Parà. "Le foreste sono assolutamente cruciali per combattere il riscaldamento globale e la perdita di biodiversità. Tuttavia, solo nel 2022, abbiamo perso quattro milioni di ettari di foreste tropicali primarie", ha sottolineato Macron. (segue) (Frp)