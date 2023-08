Brasile-Francia: Macron ringrazia Lula per rilancio Organizzazione cooperazione amazzonica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione dei viaggi che ho compiuto in questi mesi – afferma Macron - ho difeso il modello che consiste nel conciliare la conservazione della natura e dello sviluppo economico, remunerando i servizi resi, all'intero pianeta, dagli Stati che ospitano le foreste e dalla popolazione di questi Paesi. Cominciano quindi ad emergere le prime partnership tra questi Stati forestali e soggetti internazionali disposti a contribuire al finanziamento di iniziative che mirano alla protezione e al ripristino delle foreste primarie, per noi indispensabili nella lotta al cambiamento climatico. Questo modello, che difenderemo questa settimana a Belém, sarà una delle nostre priorità alla Cop28 che si terrà alla fine dell'anno", ha concluso. (Frp)