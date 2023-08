Brasile: Paesi amazzonici approvano Dichiarazione di Belem in difesa della foresta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per una migliore efficacia nella lotta ai traffici illeciti nella regione il governo brasiliano si è offerto di organizzare "un Centro per la cooperazione Internazionale di Polizia a Manaus per la unire gli sforzi tra le forze di polizia degli otto Paesi", istituire "un sistema integrato di controllo del traffico aereo per combattere il traffico aereo illecito, il traffico di stupefacenti e altri reati nella regione", e creare "meccanismi finanziari per promuovere lo sviluppo sostenibile". Il governo lavorerà inoltre nell'ambito dell'Acto per istituire "il meccanismo amazzonico dei popoli indigeni, che promuoverà la loro partecipazione all'agenda dell'Acto". L'Organizzazione svolgerà un ruolo centrale nell'esecuzione della nuova agenda di cooperazione amazzonica. La Dichiarazione di Belém prevede importanti revisioni nella struttura istituzionale dell'organizzazione, compresa la costituzione di un meccanismo finanziario per raccogliere e capitalizzare risorse non rimborsabili. L'attuazione e l'incorporazione della Dichiarazione di Belém nel quadro normativo dell'Acto sarà di competenza dei ministri degli Esteri dei Paesi membri, che dovranno riunirsi il prima possibile per mettere in pratica i principi enunciati. (Brb)