Banche: Mef, no impatti significativi per chi ha adeguato tassi su raccolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli istituti bancari che hanno già adeguato i tassi sulla raccolta così come raccomandato lo scorso 15 febbraio con specifica nota da Bankitalia, raccomandazione poi richiamata dal ministro Giorgetti in occasione dell’assembla Abi lo scorso 5 luglio, non avranno impatti significativi come conseguenza della norma approvata ieri in Cdm”. E’ quanto viene chiarito in una nota del ministro dell’Economia e delle finanze in merito all’introduzione del contributo sugli extra profitti degli istituti bancari. (Com)