Giappone-Namibia: siglato accordo per esplorazione congiunta delle terre rare

- Il governo del Giappone ha firmato un accordo con la Namibia per esplorare congiuntamente le terre rare come parte di una strategia più ampia per spezzare il dominio della Cina sulla catena del valore di questi minerali che sono essenziali per le tecnologie di produzione. L'accordo, riferisce "Agence Ecofin", prevede la collaborazione tra l'Organizzazione giapponese per la sicurezza dei metalli e delle forniture energetiche (Jogmec) e la società mineraria statale namibiana Epangelo nel campo dell'esplorazione delle terre rare, ha affermato un funzionario del ministero dell'Energia namibiano a margine della cerimonia della firma dell'accordo, che si è tenuta oggi a Windhoek. L'accordo, i cui dettagli non sono stati resi noti, è stato firmato a margine della visita in Namibia del ministro giapponese dell'Economia, del Commercio e dell'Industria, Yasutoshi Nishimura, nell'ambito di un tour in cinque Paesi africani con notevoli risorse di minerali strategici (Namibia, Repubblica democratica del Congo, Zambia, Angola, Madagascar). (Res)