Brasile: Amazzonia, Lula chiede azione congiunta per ottenere finanziamento da Paesi ricchi

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha affermato di auspicare un'azione congiunta e coordinata dei Paesi parte dell'Organizzazione del trattato di cooperazione amazzonica (Acto) per ottenere finanziamenti da parte delle nazioni più ricche da investire a difesa dell'Amazzonia. "Alla prossima Conferenza elle nazioni unite sul clima (Cop28), in programma negli Emirati Arabi Uniti a novembre, spero che saremo tutti insieme per fare una dichiarazione a nome dell'Amazzonia, a nome dei Paesi che ospitano foreste tropicali, affinché i Paesi ricchi che hanno già distrutto completamente le loro si assumano la responsabilità di finanziare il nostro sviluppo, per migliorare la vita della nostra gente", ha dichiarato Lula a margine della IV Riunione dei presidenti degli Stati Parte dell'Acto, in corso a Belem, nello stato di Parà. (segue) (Brb)