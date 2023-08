Brasile: Amazzonia, Lula chiede azione congiunta per ottenere finanziamento da Paesi ricchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già alla vigilia dell'evento Lula aveva criticato la mancanza di sostegno internazionale in difesa della foresta Amazzonica. "I Paesi ricchi nel 2009 hanno promesso di stanziare 100 miliardi di dollari per creare un fondo per aiutare a mantenere la foresta e preservare la diversità. Si sono di nuovo impegnati all'ambito dell'Accordo di Parigi del 2015. Ma è rimasto tutto solo una promessa, stiamo ancora aspettando il denaro", affermava il capo dello stato nel corso di un evento nella città di Santarem, evidenziando che "un po' di denaro ci è stato garantito da Germania e Norvegia attraverso il Fondo Amazzonia, ma non è sufficiente. Abbiamo bisogno di svilupparci e creare condizioni perché i residenti della regione amazzonica abbiano un lavoro degno", concludeva Lula. (Brb)