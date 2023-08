Colombia: Petro a vertice Amazzonia, necessario esplorare combustibili fossili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha recentemente sostenuto la proposta di trivellare pozzi di petrolio nella regione nota come margine equatoriale, fascia costiera nel nord del paese tra gli stati di Amapá e Rio Grande Nord. Secondo il capo dello stato se ci fossero petrolio e gas nella regione della foce del Rio delle Amazzoni, si discuterà su come sfruttare le risorse naturali senza danneggiare nessuna specie amazzonica. Lo scorso 18 maggio l'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama) aveva negato la licenza ambientale richiesta dalla compagnia energetica statale brasiliana Petrobras per svolgere esplorazioni petrolifere nell'area del delta del Rio delle Amazzoni, a circa 170 chilometri al largo dallo sbocco nell'Oceano Atlantico. (segue) (Brb)