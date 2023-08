Perù: Boluarte a vertice Amazzonia, necessaria connettività sostenibile tra Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giunto il momento di realizzare opere infrastrutturali e di connettività sostenibili tra i Paesi amazzonici. Lo ha detto la presidente del Perù, Dina Boularte, nel corso del suo intervento alla IV Assemblea dell'Organizzazione del trattato di cooperazione amazzonica, oggi a Belem, nello stato brasiliano di Parà. "I Paesi amazzonici devono creare un sistema sanitario unificato e un sistema integrato di protezione sociale" ha detto. Il capo dello stato peruviano ha anche affermato che è necessario attuare politiche pubbliche per valorizzare le attività svolte dalle popolazioni locali. "Per questo sarà necessario, in primo luogo, creare reti coordinate per la ricerca e la valorizzazione dei saperi ancestrali, iniziative per lo studio e l'applicazione di tecnologie innovative e sostenibili", ha affermato. (segue) (Brb)