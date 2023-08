Perù: Boluarte a vertice Amazzonia, necessaria connettività sostenibile tra Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boluarte ha poi dichiarato che il suo governo stanzierà risorse per promuovere la conservazione e l'uso sostenibile delle foreste nel territorio del Perù. Ha anche suggerito la creazione di un partenariato multilaterale per frenare i crimini ambientali nella regione, come la deforestazione illegale e il traffico di droga. Al termine del suo discorso, Boluarte ha invitato Lula a visitare il Perù, per "approfondire ulteriormente l'integrazione" tra le nazioni. "Voglio invitarti a visitare presto il mio paese per approfondire ulteriormente l'integrazione peruviano-brasiliana e trasformare insieme la governance dell'Amazzonia che condividiamo", ha dichiarato. (Brb)