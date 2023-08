Niger: Burkina Faso e Mali rinnovano appello per evitare azione militare della Cedeao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Mali e Burkina Faso hanno invitato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a fare quanto possibile per evitare un intervento di forza della Comunità degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) in Niger. "In qualità di stati vicini e preoccupati dalla situazione di un Paese fratello, il Mali e Burkina ribadiscono la loro ferma condanna ad ogni intervento militare della Cedeao o di qualsiasi altra forza internazionale, che finirebbe per violare la sovranità del Niger", si legge in un comunicato congiunto. I due governi tornano a sostenere che quanto avvenuto in Niger, con la destituzione del presidente Mohamed Bazoum, è frutto di una iniziativa che il popolo ha preso "in maniera pacifica, senza nessuno spargimento di sangue", prendendo "in mano il suo destino". Anche a fronte del consenso "crescente" della popolazione, la Cedeao, "in rottura totale con la legalità internazionale, ha scelto di privilegiare le misure coercitive, ivi compreso il ricorso alla forza armata, contro un Paese sovrano". Il governo di transizione della Burkina Faso e della Repubblica del Mali, "lanciano un appello alla responsabilità principale del Consiglio di sicurezza, garante della pace e della sicurezza internazionale, per impedire, con tutti i mezzi a sua disposizione, un'azione armata contro uno stato sovrano, le cui conseguenze sarebbero imprevedibili". (Res)