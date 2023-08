Giappone: in vigore nuove sanzioni a carico della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha esteso da oggi la lista delle merci di cui è vietata l'esportazione verso la Russia. La nuova lista include ben 750 nuove categorie di prodotti, incluse le auto usate. Tokyo si allinea così alle sanzioni imposte alla Russia dagli altri Paesi del G7 in risposta all'invasione dell'Ucraina. Già ad aprile dello scorso anno Tokyo aveva bloccato le spedizioni verso la Russia di tutti i veicoli dal prezzo di listino superiore a sei milioni di yen (circa 42mila dollari). Da oggi la misura si applica a tutti i veicoli con motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1.900 centimetri cubici, alle auto elettriche e ibride e agli pneumatici per veicoli di grandi dimensioni. Le esportazioni di altre merci chiave, come i semiconduttori con potenziali applicazioni militari, sono state bandite già a febbraio dello scorso anno, anche se impedire del tutto che la Russia ne giunga in possesso tramite intermediari internazionali è quasi impossibile. Le automobili di fabbricazione giapponese sono molto richieste in Russia, e lo scorso anno il Paese ha importato circa 200mila vetture usate dal Paese asiatico. Il ministero dell'Economia del Giappone stima che i nuovi divieti arresteranno circa il 20 per cento delle esportazioni giapponesi verso la Russia, adottando come riferimento il valore delle spedizioni complessive nel 2021. (Git)